بوتين يكلف جهاز الأمن الفيدرالي بضمان الأمن في عيد النصر

كلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جهاز الأمن الفيدرالي ضمان الأمن على أعلى المستويات خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على الفاشية.

وقال بوتين خلال اجتماع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الخميس: "أكلفكم بضمان أعلى مستوى من الحماية والأمن للأحداث الدولية الواسعة النطاق التي ستعقد في روسيا، وبالدرجة الأولى الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى".

وفي تموز/ يوليو 2019، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن جعل العام 2020 عام التذكر والمجد للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وتتضمن الوثيقة 116 حدثا، بما في ذلك العرض العسكري في الساحة الحمراء، وحفل استقبال باسم الرئيس وحفل موسيقي في الساحة الحمراء مع الألعاب النارية، والذي سيعقد في 9 أيار/ مايو 2020.