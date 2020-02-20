روسيا تسلم 450 طنا من المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الجفاف في ناميبيا

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، قرار الحكومة الروسية بتسليم ناميبيا، مساعدات إنسانية للمناطق الأكثر تضرراً من الجفاف.

ويندهوك - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو خلال اجتماع مع رئيس وزراء الجمهورية الناميبية، بحسب مراسل "سبوتنيك": "لقد تعرض الشعب الناميبي لاختبار صعب - القحط لفترة طويلة... آثار الكارثة واضحة في كل مكان، لا سيما شرائح السكان الأكثر ضعفا، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، الذين يحتاجون إلى الغذاء بشكل خاص. واستجابةً لنداء القيادة الناميبية، قررت الحكومة الروسية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الناميبي".

ووفقا لرئيسة مجلس الاتحاد، تم تسليم الجانب الناميبي- 300 طن من الزيوت النباتية و 50 طنًا من حبوب الأرز و 100 طن من الأسماك المعلبة إلى الميناء. وأشير إلى أنه تم تسليم المنتجات إلى الجمهورية الإفريقية بواسطة سفينتي شحن عبر وزارة الطوارئ الروسية.

وقامت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، خلال حفل تسليم المساعدات الإنسانية، بتقديم وثيقة ذات صلة، إلى رئيس الوزراء الناميبي، سارا كوغونغيلوي- أماديلا.

هذا ويقوم وفد من مجلس الفيدرالية الروسي، برئاسة فالنتينا ماتفيينكو، بزيارة رسمية إلى ناميبيا في الفترة 19 - 22 شباط/فبراير، وقبل ذلك، قام ممثلو البرلمان بزيارة جمهورية زامبيا للتعرف على الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان هذا البلد الأفريقي جراء الجفاف.