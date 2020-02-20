بيسكوف: التحضيرات لقمة روسيا وتركيا وإيران حول سوريا جارية لكن الموعد لم يحدد بعد

قالت الرئاسة الروسية أن التحضيرات لعقد قمة ثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران بشان سوريا جارية، مشيرة إلى أن موعد القمة لم يتم تحديده بعد

وموسكو - سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي أنه لم يظهر حتى الآن شيء محدد بشأن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية الوضع في سوريا"لا، لم يظهر شيئ بعد"

يتبع.....