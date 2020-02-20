بيسكوف: عدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس للعمل في الأمم المتحدة نهج يثير القلق

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن النهج بعدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس لدخول الولايات المتحدة والعمل في الأمم المتحدة يثير القلق ويعيق عمل هذه الهيئة.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "نلاحظ أن هناك مشكلة كبيرة في إعطاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أو إصدارها في الوقت المناسب لدبلوماسيينا الذين يشاركون في عمل لجان الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "هذا أمر يعيق عمل الأمم المتحدة، ومشكلة كبيرة".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا طرحت هذه المسألة في الأمم المتحدة أكثر من مرة.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع هذا النهج يثير القلق، لقد تحدثت الخارجية عن هذا الأمر أكثر من مرة".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرة في الوقت المحدد لرئيس الوفد الروسي إلى جلسة لجنة نزع السلاح، رئيس قسم قضايا نزع السلاح بوزارة الخارجية الروسية، قسطنطين فورونتسوف، وهذا ما تسبب في تأجيل اجتماع اللجنة لمدة 10 أيام.

وأصبحت مشاكل إصدار التأشيرات الأمريكية عقبة منتظمة أمام نشاطات الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك. ففي عام 2019، لم تعقد الجلسة التنظيمية للجنة للسبب نفسه.

وأعلن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة العالمية، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الثلاثاء: "طلبنا عقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات العامة مع الدولة المضيفة، وسيعقد هذا الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل، وسنطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحضر ويبلغنا بما يحدث في مسألة حل الوضع الفظيع مع قضايا التأشيرات للمندوبين الرسميين، وخاصة رؤساء الوفود خلال جلسات الأمم المتحدة".

وكانت روسيا قد طلبت عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة، مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوع تلاعب وتحكم واشنطن بمنح تأشيرات للدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب المتوجهين لمقر المنظمة الدولية بنيويورك.