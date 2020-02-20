روسيا تحظر دخول فلفل إسرائيلي

حظرت الإدارة الأقليمية الجنوبية التابعة للهيئة الفيدرالية الروسية لشؤون الرقابة البيطرية والنباتية "روسيلخوزنادزور"، دخول 66 طنًا من الفلفل الإسرائيلي إلى روسيا عن طريق ميناء نوفوروسيسك، بسبب إصابته بحشرات التربس.

كراسنودار – سبوتنيك. وجاء في بيان الإدارة اليوم الخميس: "في الفترة من 13 إلى 15 شباط/ فبراير الحالي، تقرر فرض حظر على دخول خمس دفعات من الفلفل الإسرائيلي، الذي يبلغ إجمالي وزنه 66 طنًا، إلى روسيا، إذ تبين، بعد خضوع هذا المنتوج للتفتيش، أن هذا الفلفل مصاب بنماذج حية من حشرة تربس الزهور الغربي (كاليفورنيا)."

وأكد البيان: "ولذلك تم فرض الحظر على دخول الفلفل المصاب بالآفة المذكورة إلى روسيا الاتحادية."

يذكر أنه قد تم تسجيل إثبات إصابة الفلفل المستورد بهذه الآفة في استنتاج ذي صلة.