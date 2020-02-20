الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: مسلمو ومسيحيو روسيا يشاركون في ترميم بنية سوريا التحتية

كشف رئيس قسم العلاقات الخارجية في الكنيسة الأورثوذكسية الروسية المطران هيلاريون، في مقابلة مع "سبوتنيك" أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، إلى جانب الجاليات المسلمة، تشارك في ترميم البنية التحتية في سوريا.

وقال المطران: "بدأنا العمل على المشروع منذ عام 2017، واستنادا إلى مجلس التعاون مع الجمعيات الدينية برئاسة الرئيس الروسي قمنا بإنشاء مجموعة عمل تضم المسيحيين والمسلمين في بلادنا تهدف لتقديم المساعدات والفعاليات الإنسانية للشعب السوري".

وفي معرض حديثه عن أهم النتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل، أوضح المطران: "في فترة قصيرة، تم تنفيذ عدد من المشاريع الترميمية الناجحة، وعلى رأسها ترميم مدرسة ثانوية كانت قد تضررت من جراء العمليات العسكرية في منطقة برزة في دمشق".

وتابع بقوله: "اعتقد الجانب السوري أن ترميم المدرسة سيستغرق مدة تتجاوز العام، ولكن تم الانتهاء من الترميم في غضون بضعة أشهر فقط، وتم افتتاح المدرسة مع بداية العام الدراسي، في 23 أيلول / سبتمبر 2019".

كما أكد المطران أن الجانب السوري أعجب بالجودة والمعايير العالية لأعمال الترميم وقال:"هذا المشروع لا يوجد له نظير في سوريا".