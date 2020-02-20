الدفاع الروسية: نائب وزير الدفاع الروسي يبحث الوضع في سوريا وليبيا مع السفير الألماني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نائب وزير الدفاع الروسي بحث الوضع في سوريا وليبيا مع السفير الألماني لدى روسيا الاتحادية.

وذكرت الوزارة أن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر فومين، بحث مع السفير الألماني لدى روسيا الاتحادية، غيزا أندرياس فون غاير، تطورات الوضع الأمني في سوريا وليبيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "استقبل نائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية العقيد أليكسندر فومينن، في 20 فبراير بموسكو، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى روسيا الاتحادية غيزا فون غاير".

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في مجال الحد من الأسلحة، وتطرقا إلى قضايا التعاون العسكري وكذلك تطورات الوضع الميداني في كل من سوريا وليبيا.

هذا وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن هجوم للمسلحين بغطاء من المدفعية التركية على محور قميناس-النيراب، محاولين اختراق حواجز الجيش السوري، ما أدى إلى إصابة 4 جنود سوريين.

كما قامت مقاتلات سو-24 التابعة للقوات الجوية الروسية، وبطلب من الحكومة السورية، بقصف المسلحين، ما سمح للجيش السوري بصد الهجوم بنجاح.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب أمس الأربعاء، عن عدم رضاء بلاده بالمحادثات التي جرت مع روسيا بشأن إدلب السورية، محذرا من استعداد أنقرة لبدء عملية عسكرية في إدلب.

إلى ذلك وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، احتمال شنّ تركيا عملية عسكرية ضد الجيش السوري بالسيناريو الأسوأ.

وقبل ذلك، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/فبراير، وبخلاف ذلك فإن بلاده سترد عسكريا.