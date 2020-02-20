وزير: نحو 16 مليون دولار خسائر روسيا يوميا جراء انخفاض التجارة مع الصين بسبب كورونا

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الخميس، أن روسيا تخسر مليار روبل في اليوم (حوالي 15.7 مليار دولار) نتيجة تراجع التجارة مع الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف في مقابلة مع قناة " أر بي كا" الروسية: "لقد تحدثنا مؤخرًا مع مصلحة الجمارك، الخسارة الناجمة عن انخفاض التجارة مع الصين تبلغ مليار روبل في اليوم (15.7 مليون دولار). هذه هي تبعات فيروس كورونا".

ولفت الوزير إلى أن تبعات الفيروس، على الأرجح، سيكون لها تأثيرا أقل على الاقتصاد الروسي. وفي رأيه، فإن هذا العامل ليس مهمًا بدرجة كبيرة كي يعيق تحقيق هدف وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 1.9 بالمئة، ولكن كل شيء سوف يعتمد على فترة سريان الحجر الصحي.

ووفقا لآخر البيانات حول الفيروس، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ارتفع إلى 2118 شخصاً، والمصابين إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 شخصاً بعد معالجتهم.

قررت غرفة عمليات منع انتشار فيروس كورونا الجديد على الأراضي الروسية تعليق دخول المواطنين الصينيين عبر الحدود الروسية - الصينية سواء للعمل أو للدراسة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق مؤقتا قبول الوثائق وتسجيل وإصدار الدعوات لدخول روسيا من أجل القيام بأنشطة عمل للمواطنين الصينيين، وكذلك تصاريح لجذب واستخدام العمال الأجانب وتصاريح العمل لهؤلاء المواطنين المتواجدين خارج روسيا.

هذا وقررت روسيا، في وقت سابق، تعليق خدمات قطارات الركاب مع الصين بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.

وكانت الشركة قد قررت في نهاية الشهر الماضي تقييد حركة قطارات الركاب مع الصين، مستثنية فقط الرحلات المباشرة بين موسكو وبكين، ولكن القرار الجديد يلغي تلك الرحلات أيضا.