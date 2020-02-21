رئيس "روسنفط" الروسية يطلع الرئيس الروسي على نتائج المحادثات مع الرئيس البيلاروسي بشأن النفط

أطلع رئيس شركة "روسنفط" الروسية إيغور سيتشين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نتائج المحادثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو بشأن النفط.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، هل أطلع سيتشين، الرئيس الروسي على نتائج المحادثات مع الرئيس لوكاشينكو بشأن النفط: "نعم".

وأعلن النائب الأول لرئيس الوزراء البيلاروسي، دميتري كروتوي، أن مصانع تكرير النفط البيلاروسي ستشتري النفط من الشركات الروسية بناء على أسعار السوق الدولية، ولن تكون هناك أي ظروف خاصة.

وأشار نائب رئيس الوزراء البيلاروسي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وفق على هذا النهج، مؤكدا أن الحكومة الروسية ستقدم مختلف أشكال الدعم لعمل مينسك مع الشركات المنتجة للنفط الروسي.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن وفي وقت سابق، أن الشركات الأمريكية مستعدة لتلبية احتياجات بيلاروسيا من النفط بنسبة 100 في المئة وبأسعار تنافسية.