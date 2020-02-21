مقاتلة "ميغ-35" تتحول إلى طائرة مسيرة أوتوماتيكيا أثناء الهبوط

وحصلت أحدث مقاتلة روسية من نوع "ميغ" على هذه الإمكانية بعد اختراع الآلية المناسبة. وأخبر مصدر إعلامي في شركة "ميغ" وكالة "سبوتنيك" أن مهندسي الشركة حصلوا على براءة اختراع آلية الهبوط الأوتوماتيكي.

وأوضح المصدر أن هذه الآلية تتولى قيادة الطائرة أثناء عملية الهبوط في الظروف الجوية الرديئة التي تؤثر على قدرة الطيار البصرية، وتستمر في قيادة الطائرة حتى ظهور الرؤية البصرية.

وتتطلع شركة "ميغ" إلى تزويد طائراتها الأخرى أيضا خاصة "ميغ-29إم" بالآلية المبتكرة.