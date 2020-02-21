إبقاء نحو 13 ألف شخص قادم من الصين تحت الرقابة الصحية في روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، عن إبقاء حوالي 14 ألف شخص، قادمين من الصين، تحت الرقابة الصحية في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "تم تنظيم فحص مخبري لجميع القادمين من الصين، كما تم إجراء دراسة استطلاعية، بما في ذلك وتسليمهم للرقابة الصحية في مكان إقامتهم. وبحسب الحالة القائمة في 19 شباط/ فبراير 2020 يبقى تحت الرقابة 12929 شخصاً".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم نشر 123 مؤسسة للمراقبة الطبية، في المقاطعات الروسية، حيث يتواجد 575 مواطناً من جمهورية الصين.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، امس أن "حالات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة للغاية في بقية العالم مقارنة بالصين"، مشيرة إلى أن "هذا الوضع قد لا يستمر طويلا".

كما أكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي بجنيف، أن "الانخفاض المستمر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مشجع، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.