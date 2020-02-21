شركة "مبادلة" الإماراتية وصندوق الاستثمار الروسي يعلنان انتهاء مشروع "التباين الرقمي"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمار وشركة "مبادلة" الإماراتية للاستثمار (الصندوق الاستثماري لدولة الإمارات العربية المتحدة)، عن نجاح مشروع القضاء على "التباين الرقمي" في المناطق الروسية وانتهاء فترة الاستثمار، على حد تعبير الصندوق الروسي.

واستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، وتم الانتهاء منه في نهاية عام 2019، بعد أن تم تشغيل 11.1 ألف نقطة إنترنت الواسع النطاق مجانًا في 83 منطقة من مناطق روسيا، حيث تمت تغطية أكثر من 85 ألف كيلومتر من خطوط الاتصالات بالألياف البصرية.

ويقول التقرير: "للمشروع بالفعل تأثير إيجابي كبير على حياة الناس في المناطق التي تم تخديمها، أكثر من 3.2 مليون من سكان الريف لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت ببساطة".

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، زاد إجمالي حركة الطلب على الإنترنت داخل المشروع بأكثر من الضعف، وتم تسجيل أكثر من 66.7 مليون اتصال بالإنترنت، وبلغ حجم حركة نقل البيانات 11 تيرابايت.

وقال مدير عام صدوق الاستثمار الروسي كيريل دميترييف: "يعد مشروع القضاء على الفجوة الرقمية مثالاً ناجحًا لاستثمارات البنية التحتية التي تهدف إلى أتمتة الدولة بأكملها وفقًا لأهداف التنمية الوطنية التي وافق عليها رئيس روسيا الاتحادية، وقد أتاح جذب الأموال من المستثمرين الأجانب وصناديق استثمارية أجنبية لتمويل المشروع من تسريع عملية توصيل المدن الصغيرة بالإنترنت".

واعتبارًا من نهاية عام 2019، تم إنجاز ما يلي: 3808 نقطة وصول لتوفير خدمات الاتصالات في منطقة الفولغا الفيدرالية، 402 نقطة في المنطقة الفيدرالية المركزية، 1506 نقطة - في منطقة سيبيريا الفيدرالية، 1040 نقطة - في منطقة الأورال الفيدرالية، 1036 نقطة - في المقاطعات الاتحادية في جنوب وجنوب القوقاز، 829 نقطة في المنطقة الشمالية الغربية الفيدرالية، 486 نقطة - في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.