الكرملين يرد بشأن تهديد حدوث اشتباك بين روسيا وتركيا في إدلب السورية

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على السؤال كيف يقيّم افتراضات بعض الخبراء: "الوضع في إدلب مقلق للغاية حقا. إنه يسبب قلقا عميقا. هذا الموقف هو دائما موضوع نقاش بين الجانبين الروسي والتركي. لا نريد التحدث عن أسوأ السيناريوهات".

وكان المستشار الأول لوزير الخارجية الإيراني، سفير إيران السابق في موسكو، مهدي سنائي، قد صرح يوم الاثنين المنصرم، بأن الاستعدادات للقمة القادمة لروسيا وإيران وتركيا، حول سوريا جارية، لكن الموعد الدقيق غير محدد بعد.

ويذكر في هذا الصدد أنه بفضل التعاون بين، تركيا وروسيا وإيران، كدول ضامنة للتسوية السلمية في سوريا، جرى التقدم في عدة اتجاهات، على صعيد حل الأزمة في سوريا بالطرق الدبلوماسية، بما في ذلك والتوصل إلى تفاهمات بين الحكومة والمعارضة، بما في ذلك وعقد المؤتمر الوطني في سوتشي، والذي تأسست بفضله اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف... كل هذا أدى إلى دفعة نحو إعادة الاستقرار إلى البلاد التي أنهكتها الحرب منذ عام 2011.