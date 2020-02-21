شركة روسية تحصل على أول ألماس ملون في حقل "فيرخني مونسكي"

أعلنت شركة "ألروسا"، اليوم الجمعة، عن استخراج أول حجر ألماس ملون في حقل "فيرخني مونسكي" منذ بداية العمل فيه.

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب المدير العام، يفغيني أغورييف، في بيان: "ستقوم منظمة المبيعات الموحدة في "ألروسا" بتحليله (ألماس) المفصل وتقييمه في أقرب وقت. نعول على أن هذا الحقل سيقدم لنا في المستقبل اكتشافات كبيرة أخرى ومثيرة للاهتمام".

وتم استخراج الألماس بوزن 17.44 قيراط في منتصف شباط/ فبراير، من خام أنابيب كيمبرلايت "زابوليارنايا" في حقل "فيرخني مونسكي". وأشارت الشركة إلى أن الألماس الملون يوجد في الطبيعة بكميات ضئيلة، لذلك يقيّم أعلى بعشرات المرات من الألماس الخالي من اللون.

وتعتبر شركة "ألروسا" أكبر منتج للماس في روسيا، ويمثل إنتاجها نحو 26 في المئة من الإنتاج العالمي للماس و95 في المئة من الإنتاج المحلي.