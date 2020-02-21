الكرملين: اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان مساء اليوم

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من المخطط إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم.