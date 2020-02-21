الكرملين: بوتين يعرب لأردوغان عن بالغ قلقه من أعمال المتطرفين العدوانية في إدلب

روسيا انسخ الرابط 2 0

تابعنا عبر

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال مع نظيره التركي، عن قلقه البالغ إزاء الأعمال العدوانية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية في إدلب.

موسكو - سبوتنيك. أكد المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه العميق إزاء أعمال المجموعات المتطرفة في إدلب. وجاء في بيان الكرملين: "تركز الاهتمام على الوضع القائم في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بالغ قلقه إزاء مواصلة الأعمال العدوانية من قبل المجموعات المتطرفة، وتم التركيز على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا". كما أضاف البيان أن الرئيسين الروسي والتركي اتفقا على تنشيط المشاورات الحكومية بشأن الوضع في إدلب من أجل تحقيق خفض التصعيد، ووفق إطلاق النار، ووضع حد للمخاطر الإرهابية.



كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار الحوار خلا لقنوات العسكريين بشكل نشيط.