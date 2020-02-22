البنتاغون يتدرب على توجيه ضربة نووية لروسيا.. رد موسكو

وقال أوليغ موروزوف، عضو لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، لوكالة "سبوتنيك" تعقيبا على ما وصفه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بـ"المناورة غير الكبيرة" إن هذا إجراء استفزازي استهدف ما لا يمكن أن يحدث.

وتضمنت فعاليات "المناورة غير الكبيرة" التي نفذها البنتاغون قيام الولايات المتحدة بالرد على "قرار روسيا باستخدام سلاح نووي محدود الطاقة" ضد منشأة تابعة للناتو (حلف شمال الأطلسي) في أوروبا. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن "رد فعل الولايات المتحدة" تَمثَّل في "ضربة نووية على روسيا".

وقال المسؤول البرلماني الروسي إنه لا يمكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام السلاح النووي إلا عندما تقتضي الضرورة توجيه الرد.

ولا يمكن أن تقدم روسيا على أي خطوة عسكرية في أوروبا إلا عندما تدافع عن النفس وتصد عدوانا. ونوه المسؤول البرلماني الروسي إلى "أننا نستعد للحرب الدفاعية فقط".