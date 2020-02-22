محكمة لاهاي تأخذ بالاعتبار أن كييف تريد إثبات السيادة على القرم عبر دعوى قضائية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن قرار محكمة لاهاي، يأخذ في الاعتبار أن مطالبة كييف بموجب قانون البحار هي محاولة لإثبات سيادة أوكرانيا غير الموجودة، على شبه جزيرة القرم، وأن روسيا راضية عن هذا القرار.

موسكو- سبوتنيك وقالت الوزارة في بيان: "اقتصرت هذه المرحلة على النظر في الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها روسيا فيما يتعلق باختصاص هيئة التحكيم للنظر في الادعاءات الأوكرانية بشأن الأسس الموضوعية. روسيا راضية، لأن القرار يأخذ في الاعتبار حجتنا الرئيسية وهذا الادعاء هو في الواقع محاولة لإثبات سيادة أوكرانيا التي لا وجود لها، على شبه جزيرة القرم".

وتابع البيان "من الواضح ، لكي ينظر هذا التحكيم في الادعاءات الأوكرانية، فإنه يتعين عليه أولاً تحديد الدولة الساحلية بالنسبة لشبه جزيرة القرم. ومع ذلك، فإن محكمة التحكيم البحري التي شُكلت لحل قضايا" تفسير أو تطبيق" اتفاقية 1982، لا يحق لها تحديد تبعية الأرض. من المهم أن المحكمون أيدونا في ذلك، وبالإجماع".