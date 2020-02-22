السفارة الروسية تطالب روما بتوضيحات حول عمليات تفتيش فريق الرماية الروسي

أعلنت السفارة الروسية في إيطاليا، اليوم السبت أنها أجرت اتصالات بوزارة الخارجية الإيطالية ومكتب رئيس الوزراء في البلاد، وطالبت بتوضيحات فيما يتعلق بعمليات التفتيش التي تجري بحق لاعبي فريق الرماية الروس في منافسات كأس العالم.

روما - سبوتنيك. قالت البعثة الدبلوماسية في بيان: "في تطور للموقف من خلال عمليات التفتيش التي تجري بحق لاعبي الرماية الروس في أنترسيلفا، نعلن أن السفارة الروسية في إيطاليا قد اتصلت بوزارة الخارجية الإيطالية ومكتب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وطالبت بتوضيحات".

وفي وقت سابق، صرح النائب الأول لرئيس الاتحاد الروسي للرماية (البياتلون) أليكسي نوجدوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه يجري تفتيش غرف الفريق الوطني الروسي للرماية، يفغيني غارانيتشيف وألكسندر لوغينوف، وكذلك المدرب ألكسندر كاسبروفيتش في بطولة العالم في إيطاليا، كما يتم مصادرة أجهزة الحاسوب المحمولة.