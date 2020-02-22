روسيا تعتزم حماية رياضييها من الضغوطات في كأس العالم بإيطاليا

أعلنت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على حماية رياضيي ثنائية الرماية والتزلج للمسافات البعيدة من الضغط النفسي، بعد عمليات تفتيش في فندق الفريق الروسي في إيطاليا.

وقالت زاخاروفا في مقابلة على قناة "روسيا 24": "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن أولويتنا الأولى في مجال الرياضة، التي تقف أمامنا الآن هي إعادة الرياضة إلى طبيعتها، بالإضافة إلى حماية الرياضيين من الضغوط النفسية".

وأضافت "بالطبع، يتم حل القضايا القانونية، والأهم من ذلك هو ضمان استمرار الرياضيين في المشاركة في المسابقات".

وتابعت أن وزارة الخارجية الروسية تتعاون مع وزارة الرياضة الروسية بشأن هذه المسألة، وقالت: "نأمل أن يتم حل كل شيء في المستقبل القريب"، متمنية أن يظل الرياضيون صامدين.

ويشار إلى أن الشرطة الإيطالية قامت بتفتيش، اليوم السبت، فندق فريق البياثلون الروسي في بطولة العالم بعد طلب اتحاد البياتلون الدولي (IBU).

وفقًا لرئيس اتحاد بياثلون الروسي، فلاديمير دراشيف، فإن طلب التفتيش من منظمة دولية يعود إلى أن المدرب الروسي الشخصي، لوغونوف ألكسندر كاسبروفيتش، يتواجد ضمن الفريق الروسي باعتماد غير اعتماده.

واتصلت السفارة الروسية في إيطاليا، بعد عمليات التفتيش، بمكتب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وطلبت توضيحا حول الحادثة. كما أرسلت البعثة الدبلوماسية مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الإيطالية، والتي "طالبت باتخاذ جميع التدابير لضمان الظروف المناسبة لإعداد ومشاركة الفريق الروسي في المسابقات الدولية في إيطاليا".

وعلقت النائبة الروسية، ناتاليا بوكلونسكايا، على الحادثة قائلة إن إجراءات التفتيش في مكان تواجد الفريق الروسي في إيطاليا، هي وقاحة وخزي لم يسبق لهما مثيل.