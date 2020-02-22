وصول الدفعة الأولى لمنظومة الصواريخ والمدفعية من روسيا إلى صربيا

أعلن وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، اليوم السبت، أن أول المنظومات الصاروخية-المدفعية من طراز "بانتسير-سي1" قد وصلت من روسيا إلى مطار عسكري في صربيا.

بلغراد- سبوتنيك ونقلت وزارة الدفاع الصربية عن فولين قوله: "اليوم وصلت الأجزاء الأولى من منظومة "بانتسير-سي1" إلى مطار "العقيد الطيار ميلينكو بافلوفيتش" في باتينيتسا".

وأشار إلى أن هذه الأسلحة الدفاعية هي: "الأسلحة الوحيدة في المنطقة"، التي ستساعد صربيا الحفاظ على حالة الحياد العسكري.