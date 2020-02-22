إصابة 3 مواطنين روس بفيروس "كورونا" بعد الإجلاء من سفينة "دياموند برنسيس"

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في بيان، إنه تم إجلاء ما مجموعه 8 مواطنين روس من سفينة "دياموند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي، في ميناء يوكوهاما الياباني، وأن 3 منهم مصابون بفيروس "كورونا" المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال البيان: وقالت غوليكوفا في بيان : "ثمانية مواطنين روس عادوا إلى روسيا، من بينهم ثلاثة خلال تواجدهم على متن السفينة، أثبتت إيجابية العينات إصابتهم بفيروس كورونا".

وأضافت:" اما بقية المواطنين الروس رفضوا العودة[ السفر] على متن الطائرة المريحة الخاصة التابعة لوزارة الطوارئ".

وأشارت غوليكوفا، إلى أنه سيتم احتجاز جميع الروس الذين تم إجلاؤهم من السفينة، وكذلك الأخصائيين الطبيين الذين رافقوهم خلال عملية الإجلاء، في مدينة كازان بجنوب غرب روسيا لمدة 14 يوم.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وكان المئات من ركاب السفينة قد بدأوا في النزول من السفينة، الأربعاء الماضي، بعد إبقائهم على متنها لأكثر من أسبوعين قيد الحجر صحي.

يشار إلى ان اليابان أعلنت، الخميس، وفاة أول مصابين بفيروس كورونا من ركاب السفينة "دايموند برنسيس".

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الخميس، وفاة اثنين من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس، الموبوءة بفيروس كورونا والتي خضعت للحجر الصحي في اليابان.

ونقلت الهيئة عن مصدر بالحكومة، لم تكشف عن هويته، إن الراكبين هما رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر.

وأكدت السفارة الروسية في اليابان، أن الشخصين ليسا من مواطني روسيا.

وترسو السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي تفشى فيروس كورونا بين ركابها في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، وفرض عليها الحجر الصحي في الثالث من فبراير/شباط وكان على متنها حينها 3700 هم الركاب وأفراد الطاقم، نصفهم يابانيين.