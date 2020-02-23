بوتين: الجيش الروسي في سوريا دمر مجموعات إرهابية مجهزة بشكل جيد ووقف في وجه مخاطر تهدد روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن القوات الروسية المتواجدة في سوريا تمكنوا من القضاء على مجموعات إرهابية مجهزة بشكل جيد وبالتالي وضعوا حدا لمخاطر كبيرة كانت تهدد روسيا على المدى البعيد.