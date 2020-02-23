بوتين يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في عيد "حماة الوطن"... فيديو

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وسط العاصمة موسكو، وذلك بمناسبة عيد "حماة الوطن" السنوي في روسيا.

وشارك في المناسبة نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيدف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، بالإضافة إلى مشاركة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعدد من المحاربين القدامى الذين شاركوا بالحرب العالمية الثانية.

وتحتفل روسيا بعيد "حماة الوطن" منذ عام 1922، عندما أعتمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة، وكان يسمى بـ"عيد الجيش والأسطول البحري السوفييتيين".

وفي روسيا الحديثة أطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي "حماة الوطن"، وتحتفل روسيا بشكل رسمي وشعبي فيه ذكرى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن الوطن داخل البلاد وخارجها، ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.