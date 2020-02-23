السفارة الروسية في طهران لا تعتزم إغلاق القسم القنصلي

أكد الملحق الصحفي للسفارة الروسية في طهران، أندريه غانينكو، أن السفارة الروسية لدى إيران لا تخطط حاليا لإغلاق القسم القنصلي على خلفية تفشي فيروس "كورونا" في إيران.

طهران- سبوتنيك. وأكد ممثل السفارة: "لا خطط لإغلاق القسم القنصلي في السفارة".

وأوصى الدبلوماسي لمواطني روسيا المتواجدين في إيران، والذين يخططون لزيارة هذه الدولة بالالتزام بقواعد النظافة الشخصية، والابتعاد عن أماكن اكتظاظ الناس.

وسبق أن أعلنت سفارة أرمينيا لدى إيران عزمها وقف عمل القسم القنصلي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيران أكثر من 43 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفى بسبب المرض 8 أشخاص.