موسكو على موعد مع صيف حار

ستكون العاصمة الروسية موسكو هذا العام على موعد مع صيف حار بالإضافة لزخات مطرية متفرقة، حيث من المتوقع بأن تكون موجة الحر على فترات أطول.

فبحسب ما صرح عالم المناخ والأرصاد الجوية، أندريه كيسيليف، لـ"سبوتنيك"، فإن موسكو وضواحيها ستكون تحت تأثير موجات حر في فترة الصيف بالإضافة لتساقط الأمطار على فترات متقطعة.

قائلا: "وفقا للظواهر المناخية الغير اعتيادية، فإن استمرارها أمر وارد، فقد تتكرر موجات الحر وتساقط الأمطار في العاصمة وضواحيها، وبحسب التوقعات فإن إمكانية تكرراها أمر وارد، حيث ستكون موجات الحر أكثر تكرارا في هذا الصيف، ولكن لأكون حذرا لا يمكنني التنبؤ بعددها، كذلك الأمر بالنسبة للهطولات المطرية".

كما تحدث كيسيليف، عن السياسة التي تتبعها روسيا للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال وضع خطط خاصة للتكيف والتي يلعب فيها النشاط الاقتصادي دورا هاما، من أجل تقليل التأثير السلبي على المناخ.

واستبعد العالم بأن يتجاوز متوسط درجات الحرارة للصيف المعدل السنوي، لكن هذا لن يمنع ارتفاعها لدرجات أعلى بأوقات متقطعة.