لافروف يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الوضع الراهن في سوريا، والقضايا الدولية الملحة.

موسكو – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الإثنين: "تم تبادل وجهات النظر حول أكثر القضايا إلحاحا على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في سوريا".

وأضافت، "وقد تم النظر في قضايا تفاعل روسيا مع الأمانة العامة للأمم المتحدة. وتم إيلاء اهتمام خاص بالاحتفال هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية، وإنشاء المنظمة العالمية".

هذا وقد التقى لافروف أمس في جنيف مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وأشار البيان إلى أن الجانبان، أكدا من جديد التزامها بتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، و"ضرورة إيجاد حلول للتحديات والتهديدات الحديثة بما يتفق بدقة مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".