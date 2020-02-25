بعثة أمريكية كندية نرويجية تقوم برحلة مراقبة فوق روسيا من 25 حتى 29 من فبراير الجاري

أعلن رئيس المركز الروسي الوطني للحد من الخطر النووي، سيرجي ريجكوف، يوم الاثنين، أن بعثة أمريكية كندية نرويجية بدأت برحلة مراقبة فوق روسيا من 25 حتى 29 فبراير/شباط، ضمن إطار تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة.

موسكو – سبوتنيك. وقال ريجكوف في بيان: "تقوم بعثة أمريكية كندية نرويجية برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة مراقبة سويدية من طراز "ساب 340 في الفترة بين من 25 حتى 29 فبراير/شباط، ضمن تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة".

وتعد تلك المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي تقوم فيها بعثة أمريكية برحلة مراقبة فوق روسيا، بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، حيث أجرت بعثة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا رحلة مراقبة فوق أراضي روسيا، على متن طائرة استطلاع رومانية طراز "إن - 30 " من مطار كوبينكا، خلال الفترة بين 10- 14 فبراير/شباط الجاري.

جدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي [فنلندا]، من قبل 27 دولة من الدول – الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو/أيار عام 2001.