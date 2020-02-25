روسيا تملك أدلة على عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية وواشنطن ترفض نشرها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن هناك أدلة على عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وصرح المندوب الخاص لرئيس روسيا المعني بالتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، لصحيفة "كوميرسانت" بأن الولايات المتحدة تعيق نشر هذه الأدلة.

قال كروتسكيخ في مقابلة مع الصحيفة يوم أمس الاثنين، إن روسيا تلتزم بصرامة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بما في ذلك في الإجراءات الانتخابية.

ووفقا له، أعربت روسيا عن استعدادها لنشر محتويات المراسلات التقنية كدليل على براءتها، بحيث يتم فحص الوثيقة من قبل الخبراء والصحفيين وكذلك المجتمع الروسي والأمريكي. ومع ذلك، فقد أرسلت واشنطن رفضًا لاتخاذ هذه الخطوة، موضحة "حساسية" المواد.

وأوضح كروتسكيخ: "لقد دعينا الأمريكيين مرارا للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة كل تهمة محددة، للوصول إلى الحقيقة... على المستوى المهني، وليس باستخدام وسائل الإعلام، كما يفعلون".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن المسؤولين الأمريكيين اتهموا روسيا بمساعدة المرشح للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، وزعموا أن روسيا تحاول مساعدة حملته الانتخابية. كما وصفها دونالد ترامب بأنها بداية حملة تضليل. ودعا ساندرز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2020

هذا وتم نشر تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، في أبريل/ نيسان 2019 وحسب نص التقرير كان لدى روسيا تأثير على الانتخابات، حيث نقلت المخابرات الروسية معلومات لويكيليكس عن الحزب الديمقراطي في أمريكا وبحث التقرير أيضا وجود صلة بين ترامب والحكومة الروسية وفي الخلاصة تبين أنه لم يكن هناك أي مؤامرة بين ترامب وروسيا.