زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت شدته 4.9 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا.

كامتشاتسكي - سبوتنيك. قال متحدث باسم الهيئة لوكالة "سبوتنيك": "يقع مركز الزلزال الذي بلغت شدته 4.9 درجة، على عمق 18 كم على بعد 169 كم جنوب شرقي قرية ميلكوفو، بمقاطعة ميلكوفسكي في إقليم كامتشاتكا".

ووقع الزلزال بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي في خليج كرونوتسكي.

وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.