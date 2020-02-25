بناء منصة إطلاق منفصلة لصواريخ "سيوز-5" و"سيوز-6" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية

صرح المدير العام لمركز استخدام مرافق البنية التحتية الفضائية الأرضية، أندري أوخلوبكوف، بأنه من المخطط أن يتم بناء منصة إطلاق منفصلة خصيصا للصواريخ الفضائية من الفئة المتوسطة من نوع "سيوز-5" و نوع "سويوز-6" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.

وقال أوخلوبكوف لوكالة "سبوتنيك": "في هذه الحالة الأمر مرتبط بأن إطلاق هذه الصواريخ من على المنصة المخصصة لإطلاق الصواريخ الثقيلة للغاية سيكون محفوفا بالمخاطر. ولذلك سيكون بناء منصة إطلاق منفصلة خصيصا للصواريخ "سويوز-5" و"سويوز-6" بالقرب من منصة إطلاق الصواريخ الثقيلة للغاية عملا أرخص بكثير وأكثر أمانا. وهكذا سنقوم بإنجاز هذا المشروع".

ووفقا لأوخلوبكوف، سيتم إغلاق واحدة من منصتي إطلاق صواريخ "بروتون – إم" في قاعدة بايكونور الفضائية في أواخر عام 2022 - أوائل عام 2023، وستعمل منصة الإطلاق الثانية حتى نهاية فترة استخدام صواريخ "بروتون" والتي من المخطط أنها (أي الفترة) تنتهي في عام 2025".

وفي استطاعة صاروخ "سويوز-6" أن يقوم بإيصال ما وزنه 9 أطنان من الشحنات إلى المدار الأرضي المنخفض، وما وزنه 5.5 طن إلى مدار الشمس المتزامن، وما وزنه 2.3 طن إلى المدار الانتقالي الجغرافي. أما بالنسبة لصاروخ "سويوز-5" فستكون هذه المؤشرات 17 طن و9 أطنان و5 أطنان على التوالي. ومن المخطط أن تبدأ الاختبارات الخاصة بإطلاق صواريخ "سويوز-6" في عام 2025 بينما تبدأ الاختبارات الخاصة بإطلاق صواريخ "سويوز-5" في كانون الأول/ديسمبر عام – 2022 – بداية عام 2023.