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10:31 GMT25 فبراير/ شباط 2020
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    الكرملين

    الكرملين: واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    روسيا
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    قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.

    السفارة الروسية في واشنطن
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    السفارة الروسية بواشنطن تعرب عن قلقها إزاء مزاعم تدخل موسكو من جديد في الانتخابات الأمريكية
    وقال بيسكوف للصحفيين: "لدى واشنطن هوس بمزاعم تدخّل موسكو بالشأن الداخلي الأمريكي، الاتهامات عارية من الصحة تماما، ورفضنا تلك الاتهامات مرارا وتكرارا، موقفنا واضح لا نتدخل بشؤون الآخرين، كما لا نسمح لأحد بالتدخل في شأننا".

    وقال بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن الكرملين يعتبر مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، نوعا من "الجنون" وهم يتوقعون نموا لمثل هذه "الأخبار" مع اقتراب موعد الانتخابات.

    أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك أدلة على عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وصرح المندوب الخاص لرئيس روسيا المعني بالتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، لصحيفة "كوميرسانت" بأن الولايات المتحدة تعيق نشر هذه الأدلة.

    من جانبها أعربت السفارة الروسية في واشنطن، عن قلقها العميق إزاء مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، مؤكدة أن نشر مثل هذه "الأخبار" مع اقتراب موعد الانتخابات يضر بالعلاقات الروسية الأمريكية.

    وكتبت "نيويورك تايمز"، بالإشارة إلى الاستخبارات الأمريكية، بأن روسيا ستحاول دعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إعادة انتخابه بالانتخابات القادمة التي ستجري نهاية هذا العام 2020، بما في ذلك ومن خلال التدخل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

    يذكر أن واشنطن اتهمت روسيا مرارا، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016، من خلال عمليات قرصنة منظمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما نفت موسكو تلك المزاعم، مؤكدة عدم ضلوعها في مثل تلك العمليات.

    انظر أيضا:

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    نتنياهو يحذر من تدخل "جهات أجنبية" في الانتخابات الإسرائيلية
    السفارة الروسية بواشنطن تعرب عن قلقها إزاء مزاعم تدخل موسكو من جديد في الانتخابات الأمريكية
    روسيا تملك أدلة على عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية وواشنطن ترفض نشرها
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, روسيا
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