الكرملين: لا حديث عن اتصالات ثنائية ولقاء قريب بين بوتين وأردوغان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد حديث بشأن اتصالات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في الخامس من شهر آذار/ مارس المقبل بشأن مسألة التسوية السورية.