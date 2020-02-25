العراق يتفقد الشركات الروسية المهتمة بتوريد لحوم الدواجن إلى أسواقه

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "يقوم ممثلو وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في جمهورية العراق بزيارة إلى روسيا الاتحادية خلال الفترة من 24 إلى 29 شباط/ فبراير 2020 لتفقد مزارع الدواجن الروسية المهتمة بالتوريد إلى السوق العراقية ".

وسيزور الوفد العراقي مؤسسات إنتاج لحوم الدواجن الموجودة في إقليم ستافروبول.

ومن أبرز المناطق الروسية التي تقوم بتصدير الدواجن إلى العراق هي: كورسك، سمارا، روستوف على الدون، نيجني نوفغورود، جمهورية تتارستان، جمهورية تشوفاشيا، ساراتوف، أوريل، سمولينسك، أوليانوفسك، أودمورتيا، ماري إل، فورونيج" .