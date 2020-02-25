هدفان رئيسيان أمام الحكومة الروسية... رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة دخل الفرد

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن أمام الحكومة هدفان رئيسيان، الأول زيادة دخل الفرد، والثاني زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقال ميشوستين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس التنمية الاستراتيجية في منطقة الأورال، وممثلي المجتمع المدني: "تركز الحكومة الآن جهودها على مهمتين رئيسيتين... زيادة دخل الفرد وزيادة معدل النمو الاقتصادي، والذي سيتيح الحصول على نتائج كبيرة في مجالات أخرى، مثل التعليم، والعلوم، والابتكار، والمجال الاجتماعي، وبالطبع في الأعمال".

وأشار ميشوستن، إلى أن مجلس الوزراء الروسي سينفذ جميع المهام التي حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بما في ذلك تلك التي صيغت في المشاريع الوطنية.

وشغل ميشوستين، سابقا، منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة عشرة سنوات، ويبلغ من العمر 53 عاما، وقد أنهى الدكتوراة في العلوم الاقتصادية، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.