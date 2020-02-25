روسيا لا تخشى التهديدات الأمريكية بتوسيع العقوبات عليها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تخشى التهديدات الأمريكية بتوسيع العقوبات فيما يتعلق بـ"التدخل في انتخابات عام 2020"، وذلك بعد أن بعث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو يطلبون منه تقديم عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال ريابكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي يخشى من احتمال توسيع جديد للعقوبات المناهضة لروسيا فيما يتعلق بهذه الاتهامات: "بالطبع لا نخشى ذلك".

وأضاف: "لا نخشى، لأننا انطلقنا في البداية من حقيقة أن التكهنات حول ما يسمى" التدخل الروسي" - الذي لا وجود له - في الشؤون الداخلية الأمريكية... ما زالت مستمرة، ونحن ننطلق من هنا".

وتابع قائلا: "عندما لا تمتلك الولايات المتحدة حججا كافية، ولا توجد أدوات كافية من أجل إدارة الصراع السياسي الداخلي، يظهر "العامل الروسي" وهذه حقيقة محزنة نتعامل معها منذ سنوات عديدة".

وأردف، أن موسكو، على الرغم من تهديدات واشنطن، وفي حال تم فرض العقوبات، ستواصل اتباع مسارها في "توعية الزملاء الأمريكيين"، مشيرا إلى أن التوعية ستتم من خلال الشرح بأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولقد وقعوا في فخ الواقع الافتراضي الخاص بهم، ويفرضونه على حلفائهم".

وأشار إلى أن الأمريكيين يحاولون استخدام موارد وسائل الإعلام، التي يسيطرون عليها، لتكرار كل هذا. مضيفا أن هذا يعكس الانخفاض في مستوى السياسة الداخلية في الولايات المتحدة.