روسيا لا تخشى التهديدات الأمريكية بتوسيع العقوبات عليها

وقال ريابكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي يخشى من احتمال توسيع جديد للعقوبات المناهضة لروسيا فيما يتعلق بهذه الاتهامات: "بالطبع لا نخشى ذلك".
وأضاف: "لا نخشى، لأننا انطلقنا في البداية من حقيقة أن التكهنات حول ما يسمى" التدخل الروسي" - الذي لا وجود له - في الشؤون الداخلية الأمريكية... ما زالت مستمرة، ونحن ننطلق من هنا".
وتابع قائلا: "عندما لا تمتلك الولايات المتحدة حججا كافية، ولا توجد أدوات كافية من أجل إدارة الصراع السياسي الداخلي، يظهر "العامل الروسي" وهذه حقيقة محزنة نتعامل معها منذ سنوات عديدة".
وأردف، أن موسكو، على الرغم من تهديدات واشنطن، وفي حال تم فرض العقوبات، ستواصل اتباع مسارها في "توعية الزملاء الأمريكيين"، مشيرا إلى أن التوعية ستتم من خلال الشرح بأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولقد وقعوا في فخ الواقع الافتراضي الخاص بهم، ويفرضونه على حلفائهم".
وأشار إلى أن الأمريكيين يحاولون استخدام موارد وسائل الإعلام، التي يسيطرون عليها، لتكرار كل هذا. مضيفا أن هذا يعكس الانخفاض في مستوى السياسة الداخلية في الولايات المتحدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)