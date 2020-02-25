روسيا ترفع حصة استيراد الطماطم من تركيا إلى 200 ألف طن

قررت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الثلاثاء، زيادة حصة شحنات الطماطم من تركيا إلى روسيا لـ 200 ألف طن من 150 ألف طن.

موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك وفقا لأوامر بهذا الصدد، صادرة عن وزارة الزراعة الروسية نشرت على الموقع الرسمي للوائح القانونية.

وكانت روسيا قد فرضت حظراً على توريد عدد من أصناف المنتجات الغذائية من تركيا، اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير عام 2016، رداً على إسقاط سلاح الجو التركي طائرة "سوخوي-24" الروسية فوق أجواء سوريا، وبعد تطبيع العلاقات بين البلدين، تم رفع جزء من القيود المفروضة.

وكانت وزارة الاقتصاد التركية قد أعلنت، أواخر 2018، أن موسكو قررت رفع القيود على عدد من موردي الطماطم الأتراك بعد لقاء وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيوف، بوزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي.

وأعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، في 23 نيسان/أبريل من نفس العام، عن السماح باستيراد الطماطم من تركيا، ابتداء من 24 نيسان/أبريل، عبر خمسة شركات تركية أخرى.

ومنذ أيار /مايو 2018، رفعت روسيا الحد الأقصى لعدد مصدري الطماطم من تركيا، مبقيةً حصة إجمالية لإمدادات الطماطم بـ 50 ألف طن. ثم زادت الحصة عدة مرات، والمرة الأخيرة في ربيع عام 2019، رفعت الحصة إلى 150 ألف طن.