مصدر في السفارة الروسية بطهران: لا نية لإجلاء مواطنينا من إيران بسبب "كورونا"

أكد مصدر في القسم القنصلي بالسفارة الروسية في طهران أنه لم ترد تقارير عن إصابة مواطنين روس بفيروس كورونا في إيران.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "لا توجد أسباب للقلق بين المواطنين حتى الآن، لم ترد تقارير عن إصابة أحد من المواطنين بالفيروس".

وتابع انه لا توجد خطط لإجلاء مواطني روسيا من إيران على خلفية هذا الأمر.

وأكد المصدر "حاليا ، توجد مجموعة سياحية منظمة من المواطنين الروس في طهران. بسبب التقارير السابقة حول إلغاء رحلة الخطوط الجوية التركية ، تم شراء تذاكر الطيران لشركة طيران ماهان على خط طهران - موسكو".

وأضاف: "الطلاب قلقون، يحاولون مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، حتى من خلال الطرق البرية".

وردا على سؤال حول خطط لإجلاء المواطنين الروس ، قال: "لم ترد أي تعليمات".