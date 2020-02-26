مصدر في الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": موسكو تعتبر عقوبات واشنطن الأحادية الجانب غير قانونية

أعلن مصدر في الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك" أن موسكو تعتبر عقوبات واشنطن الأحادية الجانب عقوبات غير قانونية.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والتي طالت شركات روسية وإيرانية: "أي عقوبات أحادية الجانب هي عقوبات غير قانونية".

وأدرجت واشنطن شركة "روسنفط تريدينغ" (فرع شركة "روسنفط" التجاري في سويسرا) ورئيس مجلس إدارتها ديدييه كاسيميرو، ضمن العقوبات المفروضة على فنزويلا، وذلك لتعاون الشركة مع الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت "روسنفط" وإحدى شركاتها بتوريد النفط الفنزويلي إلى الأسواق الخارجية.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية بأن بلاده تعطي الحلفاء، وعلى وجه الخصوص، الحلفاء في أوروبا مهلة 90 يوماً لقطع العلاقات مع تلك الشركة. ووفقا له، وبشكل خاص، يجري الحديث عن ألمانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية أن تهديدات واشنطن ضد شركة "روسنفط" بسبب تعاونها مع فنزويلا غير مجدية، وأن الشركة منذ عام 2014، قابعة تحت العقوبات وتعمل بشكل ناجح، داعيةً واشنطن للعودة إلى الرشد والعمل بشكل طبيعي بإشراف الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى فنزويلا.