الخارجية الروسية: وصول نص مشروع اتفاقية وقف الأعمال القتالية الخاصة بليبيا إلى موسكو

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأممي الخاص بليبيا، غسان سلامة، أرسل نص مشروع اتفاقية الاستقرار ووقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا إلى موسكو.

وقال نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": إن "المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، أرسل إلى موسكو نص مشروع الاتفاقية حول الاستقرار وتعزيز وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا".

وأضاف بوغدانوف، قائلا: "لقد اقترح وأرسل لنا نص مشروع اتفاقية حول تثبيت وتعزيز وقف الأعمال العدائية في ليبيا، ولكن لا تزال هناك عراقيل من بعض الجهات حول هذا النص وسيكون هناك اجتماع للمنتدى السياسي المقرر عقده بمشاركة 40 ممثلا ليبيا في القريب العاجل".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.