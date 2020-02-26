ريابكوف: مشاورات بين موسكو وطهران حول التعاون في المجال النووي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو وطهران ستجريان مشاورات بشأن التعاون في المجال النووي.

فيينا - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نتشاور حول مختلف جوانب التعاون النووي ، ويتم تنسيق المواعيد بين شركة "روس آتوم" وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية مباشرة.

وأضاف ريابكوف "نحن لا نماطل بشأن هذه المسألة، على الرغم من أنه من الواضح أن الموقف لم يتحسن مقارنة بالوقت الذي تم فيه تعليق المشروع. لكننا سنجري مشاورات".

وقال ريابكوف، أمس الثلاثاء، أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة حول الصفقة النووية الإيرانية هو جدول تقني، مشيرا إلى أن موسكو لا تتوقع أن إطلاق آلية فض النزاعات هو الموضوع الرئيسي.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن جلسة اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني، المقرر انعقادها اليوم 26 شباط/ فبراير، فرصة لوقف التصعيد.

وأعلنت إيران، أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.