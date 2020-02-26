روسيا ترسل معدات للكشف عن فيروس كورونا إلى كوريا الشمالية

وجاء في بيان وزارة الخارجية أنه "بسبب استمرار خطر انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، قام الجانب الروسي، بناءً على طلب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بتسليم 1500 جهاز اختبار كوفيد-19 إلى بيونغ يانغ لتشخيص هذا النوع من فيروس كورونا بشكل سريع".

وأكدت الوزارة، "نأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحسين القدرة على منع انتشار المرض في كوريا الشمالية".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".