روسيا تؤكد نقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا بمساعدة تركيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا.

وقال بوغدانوف خلال كلمته في الغرفة الاجتماعية الروسية: "يقوم فريق خبراء لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإبلاغ بانتظام عن نقلهم (المقاتلين الأجانب) إلى ليبيا، وهو ما نؤكد حدوثه، بمساعدة تركيا، بالطبع".

وكان الرئيس التركي قد أكد، سابقا، أن مقاتلين من الجيش الوطني السوري يتواجدون حاليا في ليبيا، ويواصلون الكفاح ضد "قوات حفتر غير الشرعية".

وشدد حفتر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".

ولا تزال ليبيا بلا سلطة مركزية بعد مرور نحو تسع سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي على يد مقاتلين دعمهم حلف شمال الأطلسي بضربات جوية. وتسيطر جماعات مسلحة على الشوارع بينما توجد حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق.