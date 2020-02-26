الأمن الفيدرالي يحبط عملية تحضير لهجوم مسلح على مؤسسة تعليمية في روسيا... فيديو

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عناصره تمكنت من إحباط عملية تحضير لهجوم مسلح على مؤسسة تعليمية في مدينة ساراتوف الواقعة على ضفاف نهر الفولغا، وقد تم إلقاء القبض على متهمين اثنين، كانا يعدان لهجوم على إحدى المؤسسات التعليمية.

وجاء في بيان أصدره جهاز الأمن الفيدرالي في هذا الشأن، اليوم الأربعاء: "نجحت عناصر جهاز الأمن الفيدرالي في إحباط عملية تحضير لهجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة ساراتوف".

وكان المهاجمان يخططان لاستخدام ليس فقط الأسلحة النارية خلال الهجوم، بل خليط من المواد الحارقة، كانا قد تعلما طريقة إعدادها عن شبكة الإنترنت".

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو لعملية الاعتقال حيث أكد المعتقلان أنهما حضرا لمذبحة جماعية، وقد اعترفا أنهما خططا لقتل 40 شخصا.

وفي هذا السياق قال أحدهما: "هذا الأمر لا يهمني. أما إيغور (الفتى الثاني) فكان يخطط لقتل 40 شخصا تقريبا.

وتم إلقاء القبض على المتهمين وهما من مواليد عام 2005 عندما كانا يختبآن في أحد المخابئ المهجورة، حيث احتفظا ببندقية صيد. واتضح أنهما عضوان في جماعات بشبكة الإنترنت تروج لعقيدة القتل الجماعي.

هذا وقد رفعت لجنة التحقيقات التابعة لمقاطعة ساراتوف قضية جنائية وفقا لمادة قانون الجنايات الروسي الخاصة بإقدام مجموعة أشخاص بالتآمر المسبق على إعداد عملية قتل شخصين أو أكثر.