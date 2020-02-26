إعلان موعد التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا

أعلن الرئيس المشارك لفريق العمل الخاص بصياغة التعديلات الدستورية، رئيس لجنة بناء الدولة والقانون في مجلس الدوما، بافل كراشينينكوف، أن التصويت سيجري على التعديلات الدستورية في روسيا في 22 نيسان/ أبريل، وهو الموعد الذي وافق عليه رئيس الدولة.

موسكو - سبوتنيك. وقال كراشينينكوف للصحفيين بعد اجتماع الرئيس مع الفريق العامل المعني بإعداد التعديلات: "نعم، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وافق على ذلك"، مضيفاً أن "هذا اليوم سيكون يوم عطلة مدفوع الأجر".

وفى وقت سابق من اليوم الأربعاء دعا الرئيس المشارك للفريق الخاص بصياغة التعديلات الدستورية، أندري كليشس، الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء التصويت العام على التعديلات الدستورية يوم 22 نيسان/ أبريل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح يوم 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي.

وأشار الرئيس بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.

ودعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، ومن بين تلك التعديلات اقترح بوتين نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان.

وأكد بوتين، أوائل الشهر الجاري، أن التعديلات الدستورية التي اقترحها على الجمعية البرلمانية الفيدرالية ليست لتمديد صلاحيات الرئيس.