كشف ميزة هامة لمدرعة روسية جديدة

أخبر ألكسندر كراسوفيتسكي، المدير العام للشركة العسكرية الصناعية التي صنعت المدرعة الجديدة، وكالة إعلام "سبوتنيك" أن المدرعة الجديدة التي سيتم عرضها لأول مرة في معرض "أرميا 2020" هي نسخة جديدة من ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر 82" تحمل اسم "بي تي إر 82أ تي".

وتتميز مدرعة "بي تي إر 82أ تي" بوجود دروع إضافية وجهاز تنشين جديد يستطيع اكتشاف الأهداف المطلوب تدميرها في ظلام الليل. كما أنه يكتشف الأهداف في وقت أسرع.

وزودت المدرعة الجديدة بجهاز الاتصال اللاسلكي الرقمي الجديد "إر-168-25أو" وجهاز الملاحة "ترونا-أ1" الذي يمكنه أن يعمل بالتنسيق مع الأقمار الصناعية أو بشكل انفرادي.

وثمة ميزة أخرى هي أن مدرعة "بي تي إر 82أ تي" أول مدرعة روسية صُنعت مزودة بمكيف الهواء.

وأكد صانعها أن مدرعة "بي تي إر 82أ تي" تختلف عن مدرعة "بي تي إر 82"، فهي أكثر تطورا.

جدير بالذكر أن معرض "أرميا 2020" سيقام في بلدة كوبينكا بريف موسكو في الفترة 23 – 29 أغسطس/ آب 2020.