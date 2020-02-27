وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد من عمليات القوات الخاصة... فيديو

يظهر المقطع المصور عددا من العمليات التي نفذها عناصر من القوات الخاصة الروسية، وهم يقومون بتصفية مسلحين، كما وظهر استخدام بنادق قنص خاصة.

بالإضافة لاستخدام نظام الرؤية الليلي، كما وظهر في الفيديو تدمير آلية واستخدام قنابل يدوية، ولكن لم يتم تحديد زمان ومكان هذه المهام.

وكانت وزارة الدفاع قد نشرت الفيديو اليوم 27 فبراير/ شباط ، حيث تحتفل قوات الوحدات الخاصة الروسية بتاريخ تأسيسها.

كما وحصل 13 عسكريا من هذه الوحدات على لقب "بطل روسيا"، على مدار السنوات السبع منذ توقيع مرسوم رئاسي بإستحداث هذه الوحدات في 26 فبراير/شباط 2015.