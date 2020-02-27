الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن زيارة إسطنبول 5 مارس ولقاء أردوغان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن زيارة لإسطنبول في 5 مارس/آذار، ولقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان هناك.

قال بيسكوف للصحفيين: "حتى الآن ليس هناك خطط في الخامس من مارس لعقد هذا الاجتماع".

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان من المقرر أن يقوم الرئيس الروسي بزيارة لإسطنبول في 5 مارس/آذار، أجاب بالنفي.

وأضاف بيسكوف، قائلا: "في الخامس من مارس، لدى الرئيس بوتين خطط عمل آخرى".

كما أكد بيسكوف أن هناك مشاورات وأعمال على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا، حيث يتناقشون في المقام الأول حول الوضع في إدلب السورية.