الخارجية الروسية: لافروف يجري مباحثات مع إسماعيل هنية في موسكو 2 مارس

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري في الثاني من مارس/آذار محادثات مع زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية، لبحث آفاق التسوية العربية الإسرائيلية.

ففي مؤتمر صحفي، صرحت زاخاروفا بأن وزير الخارجية الروسي سيلتقي زعيم "حماس" إسماعيل هنية في موسكو.

وقالت: "في 2 مارس/آذار، سوف يستقبل وزير الخارجية الروسية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في موسكو، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع القادم وبشكل جوهري سبل استعادة الوحدة الفلسطينية في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك النظر في آفاق التوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسط على أساس قانوني معترف به دوليا".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، تفاصيل خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"،

وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين في واشنطن.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة لعاصمة فلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على

غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.