روسيا تفرض قيودا على الرحلات الجوية بينها وبين إيران

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ستفرض حظرا مؤقتا على الرحلات المجدولة والعارضة (شارتر) من روسيا إلى إيران، وبالعكس، باستثناء رحلات شركات الطيران "أيروفلوت" و"ماهان إير".

وقالت وزارة النقل للصحفيين "من الساعة 00.00 يوم 28 فبراير/ شباط، سيتم فرض حظر مؤقت على الرحلات الجوية العادية والعارضة من أراضي روسيا إلى أراضي جمهورية إيران الإسلامية وفي الاتجاه المعاكس. لا ينطبق الحظر على طيران أيروفلوت وماهان".

وأضافت الوزارة، أن السفر من موسكو إلى جمهورية إيران الإسلامية وبالعكس سيكون ممكنا، بشكل صارم فقط عبر محطة F بمطار شيريميتيفو الدولي".

وبخصوص وقف الحركة الجوية مع كوريا الجنوبية، قالت الوزارة إنه ابتداءً من 1 مارس/آذار، لن تفرض شركات أيروفلوت وكوريا إير قيودًا على الرحلات الجوية بين روسيا وكوريا الجنوبية.

وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية "روس توريزم" قد أوصت، في وقت سابق اليوم، بأن يتم التوقف عن بيع الرحلات إلى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية، حسب موقع الوكالة.

والحظر يتعلق بانتشار فيروس كورونا في هذه البلدان.

وأعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء يوم أمس، أن روسيا ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين في 28 فبراير/شباط، وسيتم فرض قيود على الحركة الجوية مع كوريا الجنوبية في 1 مارس/آذار.